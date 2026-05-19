Из ХМАО в Китай экспортировали почти 60 тысяч кубометров хвойного леса

С начала 2026 года из Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Китай было вывезено хвойных пиломатериалов объемом 59 тысяч 695 кубометров. Вся продукция была проконтролирована специалистами Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

- Проконтролирован вывоз с территории Советского района на экспорт пиломатериалов хвойных пород объёмом 59 тыс. 695 куб.м в Китайскую Народную Республику. По результатам досмотра оформлено 1 233 фитосанитарных сертификата на лесопродукцию, – отметили в ведомстве.

Все отправленные партии прошли необходимые исследования в Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории. В отгружаемой продукции карантинные организмы не выявлены.