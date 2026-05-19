Владелец магазина из Лангепаса заплатит 100 тысяч рублей штрафа за продажу алкоголя подростку

Алкоголь крайне губителен для детского организма Фото: Алексей ФОКИН.

Индивидуальный предприниматель из Лангепаса, в магазине которого подростку продали алкоголь, вынесено наказания в виде административного штрафа в размере 100000 рублей.

В Роспотребнадзоре ХМАО-Югры отмечают, что несмотря на то, что за продажей детям алкоголя специально следят полиция, Росалкогольрегулирование и Роспотребнадзор, желающие нарушить закон всё равно находятся.

А между тем, увлечение подростков алкоголем - это актуальная и наболевшая проблема современного общества. Продажа несовершеннолетним алкогольной продукции запрещена на федеральном уровне. Для нарушителей предусматриваются меры ответственности в административном и уголовном правовом поле.

Напомним, алкоголь крайне губителен для детского организма. Зачастую подростки не вполне осознают грозящую им опасность. Это вызвано тем, что дети не являются самостоятельными и сформировавшимися личностями. Они употребляют спиртное не вполне осознанно, подражая старшим товарищам или родителям. В результате развлечение постепенно перерастает в пагубное увлечение, запуская в организме необратимые процессы, разрушающие внутренние органы.