В Сургуте санитарку тубдиспансера стали травить на работе, после требований вернуть ей надбавку за вредность

Скрин с видео Виктории Мальковой

Виктория Малькова из Сургута работает в Сургутском противотуберкулезном диспансере санитаркой. Женщина записала видео, в котором утверждает, что ей незаконно отменили надбавку за вредные условия труда, которая составляла 40% при спецоценке класса вредности 3.2. Ей оставили молоко и больше дней к отпуску, а вот доплаты убрали.

- По указу президента РФ с 1 апреля 2025 года оклад медработников должны были повысить до 50% с сохранением всех выплат, но в диспансере часть надбавки просто убрали, – уверяет Виктория.

Когда женщина подала заявление на имя главного врача с просьбой пересчитать зарплату, ситуация только ухудшилась. На нее стали оказывать психологическое давление.

- 4 марта 2026 года меня вызвала к себе в кабинет главная медицинская сестра и оклеветала в

ситуации, которой не было, – говорит сургутянка.

Женщина не стала мириться с прессингом и обратилась в полицию. Через месяц в диспансере прошла проверка ГИТ — нарушения подтвердились, и главному врачу выдали предписание. Виктория Малькова сообщила, что ОБЭП Сургута решил передать дело в местный следственный отдел.