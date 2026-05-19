В Когалыме из-за «Эшелона Победы» 20 мая перекроют улицу Привокзальную

Легендарный ретропоезд «Эшелон Победы» с тягловыми паровозами прибудет в Когалым в среду, 20 мая. Осмотреть вагоны-музеи горожане смогут с 12 до 16 часов. В составе ретропоезда вагоны времен войны, военная техника и фотодокументы. Гостей ждет тематическая культурная программа и традиционная солдатская каша.

По этой причине для движения транспорта будет перекрыта часть улицы Привокзальная.

- В период прибытие поезда «Эшелон Победы» будет прекращено движение транспортных средств с организацией пешеходной зоны на следующем участке автомобильной дороги: от улицы Привокзальная, дом 1, пешеходный переход, до остановки «Железнодорожный вокзал», большая автостоянка, в период с 12 до 16 часов, – рассказали в администрации Когалыма.