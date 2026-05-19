В Нефтеюганске полиция ликвидировала нарколабораторию по производству мефедрона

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции города Нефтеюганска выявили нарколабораторию и задержали двух ее организаторов. Ими оказались жители Красноярского края: ранее судимого за наркотики 32-летнего мужчину и его ранее судимого за убийство 59-летнего сообщника.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, нарколабораторию преступники организовали в частном секторе. При личном досмотре и в принадлежащем злоумышленникам автомобиле «ГАЗель Next» было обнаружено несколько зип-пакетов с расфасованным на разовые дозы светлым порошком. Также были в арендованной злоумышленниками квартире были обнаружены емкости с более чем пятью килограммами химических жидкостей и различное лабораторное оборудование – стеклянные колбы, весы и другие предназначенные для изготовления и фасовки наркотиков. В 129 в изъятых свёртках оказался мефедрон общей массой свыше 300 граммов.

Как оказалось, сырьё для изготовления наркотиков они получили через закладки в Свердловской области, а наладить производство мефедрона решили в Нефтеюганске, потому что тут он стоит дороже.

В отношении наркодельцов возбуждены уголовные дела. Они заключены под стражу. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.