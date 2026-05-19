Полицейские задержали курьера, который забрал более 6 млн рублей у матери погибшего бойца СВО из Югры

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Пенсионерка из Советского района стала жертвой мошенников. 72-летняя женщина передала курьеру более 6 млн рублей, которые получила за гибель сына в зоне специальной военной операции.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, мошенники написали матери погибшего бойца через мессенджер сообщение с предложением заменить входные двери в подъезде. Для согласия они попросили ее продиктовать поступивший ей на телефон код. Как только пенсионерка выполнила просьбу, на нее обрушился шквал звонков. Ей угрожали, что деньги на ее счетах переводятся в пользу террористической организации. По наводке аферистов, югорчанка сняли все деньги, положила в пакет и спрятала под козырьком подвального помещения своего дома, откуда свёрток в дальнейшем забрал курьер. Оперативники установили личность забравшего пакет мужчины. Им оказался 43-летний житель Санкт-Петербурга. Там его и задержали.

Полицейским мужчина рассказал, что ранее сам попался на уловки мошенников, инкриминировавших ему спонсирование противоправной деятельности. Для снятия обвинений ему предложили выполнять их поручения. Так он приехал в город Советский, забрал наличные и перевёл на счета, продиктованные вербовщиками.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.