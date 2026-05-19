НовостиПроисшествия19 мая 2026 4:39

В Советском районе Югры автомобиль сбил 9-летнего мальчика

Мальчик из Советского района оказался под колесами автомобиля
Нина БАРИНОВА
Фото: Госавтоинспекция Советского района

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, произошло 15 мая в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

По данным Госавтоинспекции Советского района, примерно в 16 часов на перекрестке улиц Ленина – Заречная в поселке Пионерский Советского района 23-летний водитель за рулем Lada Kalina сбил ребенка 2017 года рождения, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения. В результате ДТП 9-летний мальчик получил ранения.

Напомним, в Сургуте 17 мая водитель иномарке на большой скорости сбил 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу. Ребенок погиб. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.