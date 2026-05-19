Пенсионер из Нижневартовска снял в банке 250 тысяч рублей, но передумал их отдавать мошенникам

Не всегда жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ведутся на уловки мошенников. Так случилось и в этот раз, когда аферисты вышли на 68-летнего жителя Нижневартовска. Мужчина сначала послушал преступников, а потом передумал отдавать им свои накопления.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, вартовчанину позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником МФЦ. Он рассказал пенсионеру, что его личный кабинет на госуслугах взломан и сейчас идет попытка перевода его денег на сторонние счета. Звонивший предупредил, что в ближайшее время с заявителем свяжется сотрудник ФСБ. Вскоре вартовчанину позвонил и следователь. Он убедил пенсионера перевести все сбережения на "безопасный счет". Вартовчанин снял в банке 250 тысяч рублей, но переводить их куда-то пожалел. Он просто прекратил общение с неизвестными.

По данному факту возбуждено уголовное дело.