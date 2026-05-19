В летние каникулы дети из Советского ХМАО продолжат ездить бесплатно на автобусах

Бесплатный проезд для детей до 18 лет сохранится на летние каникулы в городском поселке Советский ХМАО. Об этом заявил глава Советского района Евгений Буренков.

- В мой адрес поступают обращения по вопросу введения в Советском в период предстоящих летних каникул на муниципальном общественном транспорте бесплатного проезда детей в возрасте до 18 лет. Трехстороннее соглашение по реализации программы «Город детям» будет работать и в этом году, – ответил глава в своих соцсетях.

Автобусы с бесплатным проездом для детей будут хорошо заметны. На бортах общественного транспорта, следующего по маршрутам № 1, 2/8, 5, 6, 7, будут размещены наклейки и плакаты с логотипом программы «Город детям».