На реке Конда в Югре обнаружено тело рыбака

Трагедия на воде произошла 16 мая в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Спасателям поступило сообщение от жителя Югорска, что примерно в 15 километрах от села Шаим пропал его знакомый. Мужчины вместе рыбачили. В итоге лодка и вещи пропавшего оказались на берегу, а сам он пропал. Сегодня, 18 мая, тело рыбака было обнаружено.

- В 12:50 тело рыбака было обнаружено местными жителями на реке Конда в воде в районе пирса посёлка Чантырья. В настоящее время проводятся следственные действия, – говорится в сообщении МЧС России по ХМАО-Югре.

Спасатели в очередной раз напоминают:

- сообщи родным или близким свой маршрут, предполагаемое место рыбалки и время возвращения;

- проверь исправность лодки и мотора, наличие спасательных жилетов на каждого человека;

- ознакомься с прогнозом погоды – избегай выхода на воду при сильном ветре, дожде или тумане;

- не употребляй спиртные напитки – алкоголь снижает координацию, притупляет чувство опасности и замедляет реакцию;

- не выходи на воду в темное время суток;

- не пытайся самостоятельно искать пропавшего, если не уверен в своих силах;

- немедленно звони в экстренные службы по телефону 112.