В Ханты-Мансийске прощаются с погибшим на СВО Николаем Паньшиным

Молодой житель Ханты-Мансийска Николай Анатольевич Паньшин погиб в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции. Тело бойца уже доставили в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру для захоронения.

- С глубокой печалью сообщаю, что при выполнении боевого задания в зоне СВО, погиб любимый сын, брат,внук, племянник Паньшин Николай Анатольевич. Все кто был знаком с Николаем, могут проводить его в последний путь, – пишут родные Николая в тг-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

Прощание с парнем состоится сегодня, 18 мая, с 19-30 в траурном зале ОКБ.