В Югорске 23 мая пройдет акция «В добрые руки»

Зоозащитная ярмарка-раздача животных «В добрые руки» пройдет в Югорске в субботу, 23 мая с 11 до 15 часов. У горожан появится возможность взять в свой дом хвостика и стать для него любящим хозяином.

- Если вы давно думали о питомце - приезжайте знакомиться. Приходить можно с животными, которые ищут новый дом или чтобы найти друга себе! Если хотите помочь животным, которые пока живут в приюте - тоже приходите. На мероприятии будет организован сбор средств и необходимых вещей для подопечных приюта, – рассказали организаторы акции.

Те, кто не могут принять в дом животное, тоже могут помочь. Для этого нужно прийти на улицу Садовая, 44 (здание почты) и принести пелёнки, сухой и влажный корм, крупы (рис, гречка, геркулес, макароны), а также мясные консервы длительного хранения.