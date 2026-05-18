Авиакомпания Югры увеличила число вылетов в Сочи из Ханты-Мансийска и Нижневартовска

Вылеты из Ханты-Мансийска стартуют по вторникам со 2 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала июня 2026 года авиакомпания Utair расширяет расписание полетов на любимые летние места отдыха жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Об этом сообщает тг-канал «Транспортный цех/Югра».

Вылеты из Ханты-Мансийска стартуют по вторникам со 2 июня в 18:00. Из Сочи этот же самолет полетит уже утром в 10:15 по местному времени. Из Нижневартовска первый рейс запланирован на 5 июня. Отправление по пятницам, субботам и воскресеньям. В пятницу и воскресенье вылет из столицы Самотлора в 18 часов, обратный из Сочи в 10:15. В субботу вылет в 17:50, а из Сочи в 09:45.

Сегодня авиарейсы раз в неделю из Нижневартовска в Сочи выполняет Nordwind Airlines. С июня по октябрь перевозчик будет выполнять три рейса в неделю.