В Югру идет похолодание до -2 градусов с грозами и северным ветром

Летняя 30-градусная жара, которая сегодня установилась в некоторых районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вновь уходит. На смену ей направляются грозы и ледяной ветер, который несет похолодание.

Во вторник, 19 мая, в округе ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью будет юго-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Днем ветер сменится на северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит +11...+16 градусов, местами по востоку похолодает до +3 градусов. Днем столбики термометров пока еще держатся на отметке +23...+28 градусов, местами по востоку до +15 градусов.

В среду, 20 мая, вновь переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северный ночью 5-10 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +6...+11 градусов, местами по северу и вовсе до -2 градусов. Днем воздух прогреется всего до +12...+17 градусов, местами по востоку до +4 градусов.

В четверг, 21 мая, переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся не выше +8...+13 градусов, местами по западу до +21 градуса, местами по востоку до 0 градусов.