В Нягани матери бойца отказали в выплатах за погибшего на СВО сына из-за отсутствия прописки

Мать погибшего в зоне специальной военной операции сына обратилась в прокуратуру Нягани за помощью после того, как ей отказали в многомиллионных выплатах. Причиной отказа стало то, что у матери не оказалось прописки в ХМАО-Югре.

В этой связи прокуратура провела проверку и выяснила, что орган соцзащиты отказал женщине в предоставлении единовременной материальной помощи, сославшись на отсутствие у нее регистрации по месту жительства в Югре на момент гибели сына. При этом было доказано, что женщина фактически проживала в Нягани на протяжении нескольких лет.

Тогда прокуратура обратилась в суд с заявлением об установлении юридического факта проживания матери погибшего военнослужащего на территории Югры. Суд иск удовлетворил, мать бойца скоро получит все выплаты.