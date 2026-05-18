Югорские энергетики повысили надежность электроснабжения трех месторождений углеводородов

Энергетики завершили плановый капитальный ремонт двух высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Энергообъекты задействованы в электроснабжении инфраструктуры Северо-Хохряковского, Тагринского и Ай-Еганского месторождений углеводородов. Системообразующая сетевая организация направила на выполнение технических мероприятий 15,7 млн рублей.

Специалисты компании «Россети Тюмень» смонтировали на ЛЭП более двух тысяч стеклянных изоляторов, которые отличаются высокими диэлектрическими свойствами, механической прочностью и устойчивостью к воздействию ультрафиолета и влаги. Для сохранения популяции птиц и минимизации рисков перерывов электроснабжения, связанных с жизнедеятельностью пернатых, энергетики установили порядка тысячи птицезащитных устройств. Все установленное оборудование отечественного производства, адаптировано к эксплуатации в суровых климатических условиях северного региона. Перевозить персонал и грузы по труднодоступной болотистой местности помогала вездеходная техника.

