НовостиЭкономика18 мая 2026 9:26

Директор фирмы из Мегиона скрыл от налоговой 27 млн рублей

Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Генеральный директор коммерческой организации из Мегиона стал фигурантом уголовного дела за сокрытие от налоговой 27 миллионов рублей. Мужчине по решению суда придется выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

По данным «Судов Югры», гендиректор фирмы с 2023 по 2025 год, точно зная о наличии у организации налоговой задолженности, скрыл более 27 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам. В суде директор свою вину признал, поэтому ему назначено наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей.