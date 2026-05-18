Директор фирмы из Мегиона скрыл от налоговой 27 млн рублей

Генеральный директор коммерческой организации из Мегиона стал фигурантом уголовного дела за сокрытие от налоговой 27 миллионов рублей. Мужчине по решению суда придется выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

По данным «Судов Югры», гендиректор фирмы с 2023 по 2025 год, точно зная о наличии у организации налоговой задолженности, скрыл более 27 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам. В суде директор свою вину признал, поэтому ему назначено наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей.