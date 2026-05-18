В Нижневартовске за неделю вновь поднялись цены на топливо

Цены на бензин и дизельное топливо в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за минувшую неделю почти не изменились. Только в Нижневартовске «Роснефть» на 30 копеек подняла стоимость АИ 98 и теперь его отпускают за 90,45 рублей за литр, а дизельное топливо выросло еще на 50 копеек, достигнув 82,55 рублей за литр. Неделей ранее цены на топливо также росли только в Нижневартовске. Об этом говорят данные мониторинга Агентства нефтегазовой информации.

В целом, средняя стоимость автомобильного бензина в России, согласно данным Росстата, с 28 апреля по 4 мая составила 67,18 рублей за литр, на дизель – 78,15 рублей за литр. В апреле розничная цена на газ составляла 30-31 рублей за литр.

Самое дорогое топливо в 2026 году фиксируется на Дальнем Востоке. Это связано со сложной логистикой и дефицитом нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

Дорого заправляться и в Крыму: бензин популярной марки АИ-95 и дизель здесь отпускают по 79,9 рублей за литр, газ – 41,9 рубль.

Югорчанам, предпочитающим отдыхать в Краснодарском и Ставропольском краях при поездке на своем авто стоит знать, что цены на топливо здесь остаются выше среднего по стране. Средняя цена на АИ-95 в Краснодарском крае составляет 70,6 рублей за литр. Зато дизельное топливо здесь на 2 рубля дешевле среднероссийских показателей – 74,41 рублей за литр. Стоимость газа в зависимости от города может отличаться.

В Тюменской области АИ-95 стоит 67,98 рублей за литр, дизель отпускают по 78,52 рублей за литр, а газ по 23,5 рублей за литр.