НовостиПроисшествия18 мая 2026 8:59

Югорчанина оштрафовали на 108 тысяч рублей за прописку 4 иностранцев

Нина БАРИНОВА
Мигранты жили вовсе не по прописке

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прописал в своем доме четверых иностранцев. Жили мигранты совсем в другом месте. Когда правда вскрылась, на югорчанина завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».

По данным прокуратуры ХМАО-Югры установлено, что в июле 2025 года кондинец фиктивно прописал в своем доме 4 иностранных граждан, которые в указанном жилом помещении никогда не проживали.

Cуд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 108 тысяч рублей.

Добавим, что в 2026 году в Югре ужесточены меры по миграционному законодательству. В муниципалитетах регулярно проводятся рейды и выявляются югорчане, которые помогают иностранцам легализовать свое местонахождение в России.