Пенсионеру из Пыть-Яха аннулировали кредит на 200 тысяч рублей, который он взял для мошенников

В августе 2021 года пенсионеру из города Пыть-Яха позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками следственного отдела. Они запугали югорчанина и убедили его оформить кредит на 200 тысяч рублей, а деньги перевести на указанный ими счет. Мужчина так и сделал. Спустя пять лет на защиту пенсионера встала прокуратура.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, было установлено, что аферисты действительно убедили пожилого мужчину обратиться в финансово-кредитную организацию для оформления кредитного договора, а взятые деньги ушли на счета злоумышленников. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Недавно прокуратура направила в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным. Суд иск удовлетворил. Кредитный договор признан недействительным, задолженность по кредиту аннулирована.