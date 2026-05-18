В Сургуте передано в суд дело иностранца, который жестоко избил подростка

Следователи Сургута завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнегол мигранта, который жестоко избил в январе текущего года в торговом центре города 16-летнего подростка.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, мигранта обвиняют по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия и угрозой его применения». Следователи установили, что конфликт в одном из торговых центров Сургута между подростками произошел по малозначительному поводу. После разборок 16-летний сургутянин получил травмы. Тогда сразу же был задержан 17-летний уроженец иностранного государства. Он был заключен под стражу, где содержится по настоящее время.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.