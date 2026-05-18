В Югорске диспетчер 7 месяцев не получал заработную плату

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Диспетчер логистической компании из Югорска семь месяцев не могла получить свою заработную плату. Директор фирмы не выходила с ней на контакт. В итоге женщина не сдержалась и пожаловалась в соцсетях на своего работодателя. Сообщение тут же заметили следователи.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, по факту невыплаты заработной платы в течение двух месяцев и более в отношении директора логистической фирмы было возбуждено уголовное дело. В итоге директор выплатил долг по зарплате диспетчеру в размере более 300 тысяч рублей. Кроме этого, он выплатил женщине еще и компенсацию за долгое ожидание.

В связи с произведенными выплатами в полном объеме, лицо, впервые совершившее такое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасило задолженность. Так что уголовное дело прекращено.