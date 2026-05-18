В Нижневартовске 7-летний ребенок оказался в больнице после нападения собаки

Где и когда напала собака на ребенка не сообщается Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по факту нападения бродячей собаки на семилетнего ребенка.

По данным ведомства, в Нижневартовска на 7-летнего мальчика напала собака. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Где и когда произошло нападение не сообщается. Также не известен и характер полученных травм ребенком.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнения должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными, а также иных уполномоченных органов и организаций. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры.