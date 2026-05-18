Житель Нефтеюганска отдал 400 тысяч рублей за мифический лодочный мотор

Продавец запросил деньги за лодочный мотор заранее Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники развели жителя Нефтеюганска более чем на 390 тысяч рублей при попытке купить лодочный мотор.

По данным УМВд по ХМАО-Югре, 62-летний нефтеюганец нашел подходящую модель на специализированном интернет-магазине. Мужчина позвонил по указанному номеру телефона. Вскоре в переписке продавец отправил югорчанину фотографии мотора и документы на него. Югорчанин решил брать товар. Продавец запросил деньги заранее и выслал реквизиты для перевода. После того, как нефтеюганец перевел неизвестному более 390 тысяч рублей, продавец заблокировал его и перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».