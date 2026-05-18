Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2026 6:41

Житель Нефтеюганска отдал 400 тысяч рублей за мифический лодочный мотор

За мифический лодочный мотор житель Нефтеюганска отдал почти 400 тысяч рублей
Нина БАРИНОВА
Продавец запросил деньги за лодочный мотор заранее

Продавец запросил деньги за лодочный мотор заранее

Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники развели жителя Нефтеюганска более чем на 390 тысяч рублей при попытке купить лодочный мотор.

По данным УМВд по ХМАО-Югре, 62-летний нефтеюганец нашел подходящую модель на специализированном интернет-магазине. Мужчина позвонил по указанному номеру телефона. Вскоре в переписке продавец отправил югорчанину фотографии мотора и документы на него. Югорчанин решил брать товар. Продавец запросил деньги заранее и выслал реквизиты для перевода. После того, как нефтеюганец перевел неизвестному более 390 тысяч рублей, продавец заблокировал его и перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».