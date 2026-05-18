Ремонт дороги Стрежевой – Нижневартовск завершат осенью 2026 года

Ремонт участка автомобильной дороги км 32+716 - км 44+00 Стрежевой – Нижневартовск в Нижневартовском районе, который выполняется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», завершится осенью в 2026 году. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог Югры.

Данная дорога активно используется как промышленными предприятиями, так и жителями двух регионов. Кроме того, она является туристическим маршрутом, на котором можно посетить первую скважину Р-1 Самотлорского месторождения, Храм в честь Николая Чудотворца и Излучинский пешеходный мост.

По данным Управления, ремонт дороги не только повысит безопасность и комфорт передвижения местных жителей, но и создаст более благоприятные условия для посещения культурных и исторических достопримечательностей.

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 11,57 км. В настоящее время объект готов уже на 90%.