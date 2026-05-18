В Югре за четыре месяца на пожарах погибли 22 человека

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре поделилось печальной статистикой по пожарам за четыре месяца с начала 2026 года.

По данным ведомства, за этот период в регионе произошло 647 пожаров, в которых погибли 22 человека, в том числе один ребенок. Еще 20 человек получили травмы.В сравнении с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост количества пожаров на 12,1%. Также увеличилось количество погибших людей: в 2025 году за четыре месяца их было 15.

Большая часть пожаров – 381, а также количество погибших в них – 16 человек произошли в жилом секторе.

Причиной возгорания чаще всего становились: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 63,3% от общего количества пожаров в жилье; нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 16,8% и неосторожное обращение с огнем – 13,4% соответственно.

В МЧС также отмечают, что в большей степени люди гибли на пожарах в жилых частных домах.