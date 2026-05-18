Легендарный ретропоезд «Эшелон Победы» прибудет 19 мая в Нижневартовск

Ретропоезд-музей на паровой тяге на колесах прибудет на железно-дорожную станцию Нижневартовска 19 мая. Раритетные паровозы Л «Лебедянка» и П-36 «Генерал» пронзительными гудками объявят о прибытии эшелона на станцию. Осмотреть вагоны-экспозиции вартовчане и гости города могут с 13 до 16 часов.

В вагонах можно осмотреть аптеку-перевязочную, вагон санпропускник, вагон для тяжелораненых, хлебопекарню, кухню. На открытых платформах установлена военная техника.

Добавим, Свердловская железная дорога реализует проект поезда исторической реконструкции «Эшелон Победы». В этом году поезд запустили в честь 81-й годовщины Великой Победы. Свой путь он начал в Перми 1 мая, а завершит его на Ямале 22 мая.