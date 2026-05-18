В Нягани водитель «Запорожца» на «зебре» сбил двух пешеходов

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два пешехода, произошло 17 мая в Нягани.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 15:25 на нерегулируемом перекрестке проспект Нефтяников - улица Сибирская 55-летний водитель за рулем «ЗАЗа» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 51-летнюю и 24-летнюю женщин. Оба пешехода получили травмы.

Всего за минувшие выходные в Югре произошло пять ДТП, в которых один ребенок погиб и пять человек получили травмы. Задержано 35 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 62 водителя.