В Ханты-Мансийске прощаются с погибшим на СВО Сергеем Петровым

Фото: тг-канал Типичный Ханты-Мансийск

Похоронка вновь прилетела из зоны специальной военной операции в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. В ходе выполнения боевой задачи погиб житель Ханты-Мансийска Сергей Александрович Петров. Прощание с ним состоится сегодня, 18 мая.

- С глубокой печалью сообщаю, что при выполнение боевого задания в зоне СВО погиб любимый муж, сын, брат, папа Петров Сергей Александрович. Всех кто был знаком с Сергеем, могут проводить его в последний путь, – говорится в сообщении близких в тг-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

Церемония прощания с Сергеем начнется в 18:00 в траурном зале ОКБ.