В Нефтеюганске дотла сгорел расселенный многоквартирный барак

Серьезный пожар произошел в доме 11А микрорайоне города Нефтеюганска. Днем вспыхнул деревянный двухэтажный многоквартирный расселенный барак. Пламя полностью охватило здание. На борьбу с пламенем прибыли 24 сотрудника МЧС России и 6 единиц спецтехники.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании спасателям поступило в начале первого часа дня. Огнеборцы прибыли на место оперативно. Локализовать пожар удалось к 13:30, полностью погасить пламя в 13:54. Дом сгорел дотла на площади 520 квадратных метров.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причину происшествия устанавливают дознаватели ведомства.