В Советском прощаются с погибшим на СВО Денисом Пацуковым

Фото: ЧП Югорск

Похоронка прилетела в городской поселок Советский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из зоны проведения специальной военной операции. В ходе выполнения боевой задачи погиб Денис Андреевич Пацуков. Прощание с ним состоится сегодня, 18 мая.

- При исполнении воинского долга 03.05.2026 года погиб житель г. Советский Пацуков Денис Андреевич 19 августа 1981 года рождения, – сообщают близкие бойца в тг-канале «ЧП Югорск».

Проститься с Денисом можно сегодня с 11:00 до 12:00 часов в Храме Вознесения господня. Захоронят его с воинскими почестями на кладбище в Советском.