Скрин с с видео Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Трагедия произошла днем 17 мая в Сургуте. Ребенок переходил нерегулируемый пешеходный переход, когда его на большой скорости сбил автомобиль Chevrolet Cruze. Мальчик от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, ДТП произошло вблизи 39-го микрорайона по улице Крылова. 39-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze мчался на большой скорости и не заметил мальчика, который шел по «зебре». 10-летний ребенок погиб.

В Сургуте водитель Chevrolet Cruze насмерть сбил 10-летнего мальчика

По данному факту прокуратура ХМАО-Югры начала процессуальную проверку, ее ход взят надзорным ведомством на контроль.