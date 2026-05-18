В Нижневартовске на 5 дней закроют для движения участок улицы Интернациональной

Фото: Домтрансавто Нижневартовск

Уже сегодня, 18 мая, водители не смогут проехать по улице Интернациональная от улицы Северная до улицы Зимняя. Причиной тому – проведение ремонтных работ. Ограничения для движения транспорта введены по 22 мая. Общественный транспорт также будет следовать по измененной схеме. Об этом сообщает «Домтрансавто Нижневартовск».

Так, маршрут № 3 пойдет от МЖК - ул. Интернациональная - ул. Зимняя - ул. Маршала Жукова - ул. Мира и далее по маршруту. В обратном направлении он же идет без изменений.

Автобусы маршрута № 13 следуют от МЖК - ул. Интернациональная - ул. Зимняя - ул. Северная - ул. Интернациональная и далее по обычному маршруту. Обратно без изменений в схеме движения.

№ 16 пойдет от МЖК - ул. Интернациональная - ул. Зимняя - ул. Северная ул. Нефтяников и далее по обычному маршруту. Обратно без изменений.

Автобусы маршрутов № 17 и № 21 отправляются от ДРСУ - ул. Интернациональная - ул. Зимняя - ул. Северная ул. Чапаева и далее по своим обычным маршрутам. Обратно без изменений в схеме движения.

№ 97 идет от Ж/д вокзал - ул. Чапаева - ул. Интернациональная - ул. Северная - ул. Зимняя - ул. Интернациональная и далее по маршруту. Обратно – без изменений.