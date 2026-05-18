В Югру 18 мая 2026 года пришла летняя жара

В понедельник, 18 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 4–9 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по западной половине округа составит +25...+30 градусов, по восточной половине +19...+24 градуса, местами до +9 градусов.

В Ханты-Мансийске утром переменная облачность, +16 градусов и юго-западный ветер 2-6 метров в секунду. Днем переменная облачность, ветер сменится на западный и северо-западный 4-7 метров в секунду, +20...+27 градусов. Вечером ясно, ветер северный 1-3 метров в секунду и +18 градусов. Без осадков.

В Сургуте весь день переменная облачность, без осадков, ветер южный 4-8 метров в секунду. Сейчас +14 градусов. Днем +18...+21 градус. Вечером +14 градусов.

В Нижневартовске без осадков и южный ветер 4-7 метров в секунду. Утром ясно и +9 градусов. Днем переменная облачность, +13...+15 градусов. Вечером тоже переменная облачность и +11 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков, ветер южный 4-6 метров в секунду. Утром +15 градусов. Днем +20...+22 градуса. Вечером +15 градусов.

В Когалыме весь день переменная облачность, ветер южный 3-10 метров в секунду. Утром на термометре +14 градусов. Днем +17...+18 градусов. Вечером +12 градусов и небольшой дождь.

В Нягани весь день переменная облачность, без осадков Утром +21 градус и юго-западный ветер 2-5 метров в секунду. Днем +26...+30 градусов, ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Вечером северный ветер 1-5 метров в секунду и +18 градусов.

В Мегионе утром ясно, ветер южный 3-6 метров в секунду и +11 градусов. Днем переменная облачность, небольшой дождь, ветер усилится до 8 метров в секунду. Воздух прогреется до +15...+16 градусов. Вечером +12 градусов.

В Радужном переменная облачность, днем небольшой дождь, ветер южный 3-9 метров в секунду. Утром +11 градусов. Днем +12...+14 градусов. Вечером +10 градусов.

В Лангепасе переменная облачность, без осадков, ветер южный 4-7 метров в секунду. Утром +14 градусов. Днем +18 градусов. Вечером +12 градусов.

В Лянторе переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-западный 4-7 метров в секунду. Утром +15 градусов. Днем +19...+24 градуса. Вечером +17 градусов.

В Урае переменная облачность, после обеда небольшой дождь. Утром ветер юго-западный 4-5 метров в секунду +21 градус. Днем на столбиках термометров окажется +28...+31 градус, а ветер сменится на северо-западный 2-7 метров в секунду. Вечером +21 градус.

В Белоярском с утра переменная облачность, а затем солнечно и без осадков. Ветер западный, северо-западный, северный 2-9 метров в секунду. Сейчас +17 градусов. Днем +21...+24 градуса, вечером +14 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, без осадков, ветер южный 3-7 метров в секунду. Сейчас +14 градусов. Днем +18...+21 градус. Вечером +14 градусов.

В Югорске переменная облачность, без осадков, ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Сейчас +21 градус. Днем +26...+30 градусов. Вечером +20 градусов.

В Покачах переменная облачность, без осадков, ветер южный 4-9 метров в секунду. Сейчас +13 градусов. Днем +16...+18 градусов, вечером +12 градусов.

В Советском переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Сейчас +21 градус. Днем +27...+30 градусов. Вечером +20 градусов.