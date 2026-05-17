Магнитная буря накроет Югру: метеозависимым приготовиться к головной боли и скачкам давления

В воскресенье, 17 мая, в Югре прогнозируется неспокойная геомагнитная обстановка. Вероятность магнитной бури оценивается в 75%, ещё 20% приходится на возбуждённое состояние магнитосферы.

Самые сильные колебания магнитного поля ожидаются ночью, утром и ближе к полудню. Во второй половине дня обстановка должна стабилизироваться, и показатели постепенно перейдут в «зелёную зону».

Метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными. Возможны головные боли, скачки давления, усталость и проблемы со сном. Врачи рекомендуют людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями по возможности снизить нагрузку и больше отдыхать.