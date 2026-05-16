В Ханты-Мансийском районе изменили сроки обработки от клещей

В Ханты-Мансийском районе изменили сроки обработки общественных территорий от клещей. Причина этого - погодные условия, сообщили в администрации муниципалитета.

«Из-за погодных условий сроки выполнения работ были скорректированы. Первый этап обработки общественных территорий пройдет по новому графику», - говорится в сообщении.

График обработки общественных территорий в населенных пунктах:

16 - 17 мая - село Цингалы, поселок Сибирский, деревни Чембакчина и Лугофилинская;

17 мая - поселок Кирпичный, села Реполово и Троица;

18 мая - села Кышик и Зенково;

18 - 19 мая - деревни Шапша и Ярки;

19 - 20 мая – деревня Ягурьях, село Батово, поселок Бобровский;

20 мая - поселки Кедровый, Красноленинский, Урманный и Пырьях, села Елизарово и Нялинское;

20 - 22 мая - поселок Горноправдинск;

22 мая - деревня Согом, село Селиярово.