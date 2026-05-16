В Ханты-Мансийском районе изменили сроки обработки от клещей

В Ханты-Мансийском районе изменили сроки обработки общественных территорий от клещей. Причина этого - погодные условия, сообщили в администрации муниципалитета.
«Из-за погодных условий сроки выполнения работ были скорректированы. Первый этап обработки общественных территорий пройдет по новому графику», - говорится в сообщении.
График обработки общественных территорий в населенных пунктах:
16 - 17 мая - село Цингалы, поселок Сибирский, деревни Чембакчина и Лугофилинская;
17 мая - поселок Кирпичный, села Реполово и Троица;
18 мая - села Кышик и Зенково;
18 - 19 мая - деревни Шапша и Ярки;
19 - 20 мая – деревня Ягурьях, село Батово, поселок Бобровский;
20 мая - поселки Кедровый, Красноленинский, Урманный и Пырьях, села Елизарово и Нялинское;
20 - 22 мая - поселок Горноправдинск;
22 мая - деревня Согом, село Селиярово.