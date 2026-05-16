Капсулу с землей из Брестской крепости доставят в Югру

Фото: официальная страница ХМАО-Югры в соцсети «ВКонтакте»

В Югру доставят капсулу с землей из Брестской крепости. Это сделают ребята из молодежного актива Ассамблеи народов России, говорится на официальной странице ХМАО-Югры в соцсети «ВКонтакте».

Югорчане вместе с делегатами из других регионов побывали в Беларуси с патриотической поездкой и посетили места героических сражений советского народа.

В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» участники поездки познакомились с экспонатами Музея обороны, а затем, во время торжественной церемонии, им передали капсулы со священной землей.

- Участники доставят их в свои регионы как символ памяти о подвиге. Капсулы станут основой для экспозиций и мемориалов, связывая поколения общей памятью, - говорится в сообщении.

