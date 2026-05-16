Сургутский бизнес-форум вновь соберет лучших бизнесменов города

Фото: администрация Сургута

В Сургуте вновь пройдет Сургутский бизнес-форум. Как рассказали в городской администрации, он уже успел стать доброй традицией и заслуженно отмечен как яркое и полезное событие для делового сообщества.

- Это место для прямого диалога бизнеса и власти, обсуждения актуальных вопросов развития предпринимательства, - подчеркнули в мэрии.

Участников ждет насыщенная деловая программа, рассчитанная на продуктивное взаимодействие и неформальное общение. Приглашенные эксперты - Виталий Голицын, Екатерина Гераскина, Ольга Межлумян и Юлия Давыдова.

Мероприятие пройдет 19 мая с 10:00 до 17:30 в Историческом парке «Россия - моя история. Югра». Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация (она начнется в 9:20).

