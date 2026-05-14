Водитель из Сургута на трассе в Тюменской области спровоцировала ДТП с фурами, в котором пострадали ее дети и мама

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня, 14 мая, на 401-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области произошло массовое ДТП, в котором пострадали жители Сургута. Из-за аварии трасса была перекрыта на несколько часов. Виновницей произошедшего оказалась водитель из Югры.

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, 38-летняя водитель из Сургута за рулем автомобиля Mazda выехала на встречную полосу, где сперва врезалась в большегруз Mercedes, а затем ее автомобиль попал под вторую фуру. В итоге пострадали сама виновница ДТП, ее дети в возрасте 6 и 1 года, а также ее 61-летняя мама. Все они доставлены в больницу.

Движение по федеральной автодороге уже полностью восстановлено.