Энергетики направили более полумиллиарда рублей на мероприятия по охране труда в 2025 году

Энергетики увеличили финансирование мероприятий по обеспечению производственной безопасности и снижению уровня травматизма персонала на 20%: в 2025 году на эти цели было направлено 543 млн рублей.

Большая часть средств – 420 млн рублей – направлена на обеспечение персонала современными средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и обувь, устойчивые к воздействию электрической дуги. Кроме того, в 188 помещениях компании «Россети Тюмень» были улучшены санитарно-бытовые условия, и это вдвое больше по сравнению с 2024 годом.

В прошлом году на семинарах и лекциях по безопасному проведению работ и оказанию первой помощи дополнительные знания получили 6,5 тысячи специалистов. Особое внимание компания уделяет дополнительной подготовке производственного персонала: электромонтеров, электрогазосварщиков, стропальщиков, водителей и машинистов. Еще около 90 млн рублей были направлены на профилактику профзаболеваний.

Показателем эффективности принимаемых системообразующей сетевой организацией мер стало отсутствие несчастных случаев и профзаболеваний среди сотрудников. В компании отмечают, что высокий уровень подготовки специалистов регулярно подтверждается победами на региональных и федеральных конкурсах.