Николай Демянчук занял пост Нефтеюганского межрайонного прокурора

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 13 мая на должность Нефтеюганского межрайонного прокурора назначен Демянчук Николай Николаевич.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в 2010 году Николай Демянчук окончил Уральскую государственную юридическую академию и был принят на службу в органы прокуратуры автономного округа. С 2010 по 2016 годы он проходил службу в прокуратуре Берёзовского района Югры. Здесь он занимал должности помощника, старшего помощника и заместителя прокурора Берёзовского района.

С 2016 по 2019 годы был заместителем Югорского межрайонного прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. С 2019 года занимал должность заместителя прокурора города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.