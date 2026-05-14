Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2026 11:00

Пенсионера из Сургута оштрафовали за громкий просмотр фильмов для взрослых

За громкий просмотр фильмов для взрослых оштрафовали пенсионера из Сургута
Алена ГАЛИТОВСКАЯ
Если дедуля не уймется, штраф ему увеличат

Если дедуля не уймется, штраф ему увеличат

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Шаловливый дедуля из Сургута обожал смотреть по ночам фильмы для взрослых в своей квартире. Охи и вздохи устали слушать жильцы соседних квартир. Они регулярно приходили к озорному пенсионеру и призывали к совести, но тот не захотел покупать наушники и продолжал нервировать людей вокруг. Тогда соседи написали заявление в полицию на озабоченного деда, который не дает им спать по ночам.

- Гражданин был привлечен к ответственности в виде штрафа. Административная комиссия города Сургута напоминает: право на отдых и благоприятные условия проживания гарантировано законом всем гражданам, – говорится в тг-канале «Безопасный Сургут».

Напомним, согласно закону о тишине в ХМАО, шуметь запрещено: с 22:00 до 8:00 ежедневно; в это время нельзя включать громко телевизоры, колонки, использовать строительные инструменты, петь, свистеть, кричать или запускать фейерверки.

В рабочие дни и субботу в многоквартирных домах введены тихие часы с 13:00 до 15:00.

Ремонты можно проводить только в рабочие дни и субботу с 8:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00.

В воскресенье и праздничные дни любые ремонтные работы недопустимы. Исключение составляют только аварийные и неотложные ситуации: устранение протечек, аварий на инженерных сетях, ликвидация последствий чрезвычайных происшествий.

Ответственность за нарушение режима тишины закреплена в Законе ХМАО - Югры об административных правонарушениях.

Размер штрафов в 2025 году составлял: для граждан — от 500 до 2000 рублей; для должностных лиц — от 3000 до 10 000 рублей; для юридических лиц — от 5000 до 15 000 рублей.

При повторном нарушении штрафы увеличиваются.