Пенсионера из Сургута оштрафовали за громкий просмотр фильмов для взрослых

Шаловливый дедуля из Сургута обожал смотреть по ночам фильмы для взрослых в своей квартире. Охи и вздохи устали слушать жильцы соседних квартир. Они регулярно приходили к озорному пенсионеру и призывали к совести, но тот не захотел покупать наушники и продолжал нервировать людей вокруг. Тогда соседи написали заявление в полицию на озабоченного деда, который не дает им спать по ночам.

- Гражданин был привлечен к ответственности в виде штрафа. Административная комиссия города Сургута напоминает: право на отдых и благоприятные условия проживания гарантировано законом всем гражданам, – говорится в тг-канале «Безопасный Сургут».

Напомним, согласно закону о тишине в ХМАО, шуметь запрещено: с 22:00 до 8:00 ежедневно; в это время нельзя включать громко телевизоры, колонки, использовать строительные инструменты, петь, свистеть, кричать или запускать фейерверки.

В рабочие дни и субботу в многоквартирных домах введены тихие часы с 13:00 до 15:00.

Ремонты можно проводить только в рабочие дни и субботу с 8:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00.

В воскресенье и праздничные дни любые ремонтные работы недопустимы. Исключение составляют только аварийные и неотложные ситуации: устранение протечек, аварий на инженерных сетях, ликвидация последствий чрезвычайных происшествий.

Ответственность за нарушение режима тишины закреплена в Законе ХМАО - Югры об административных правонарушениях.

Размер штрафов в 2025 году составлял: для граждан — от 500 до 2000 рублей; для должностных лиц — от 3000 до 10 000 рублей; для юридических лиц — от 5000 до 15 000 рублей.

При повторном нарушении штрафы увеличиваются.