Югра получит из федерального бюджета 1,8 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Федеральный бюджет рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» профинансирует новый этап программы расселения аварийных домов. Выплаты получат 22 региона России, среди которых и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. И это не случайно – наш регион входит в число лидеров России по расселению домов, признанных аварийными.

Югра получит от федерации 1,824 млрд рублей. Кроме того, будут добавлены окружные средства из бюджета в размере 1,932 млрд рублей и средства муниципалитетов общей суммой 1,282 млрд рублей.

В 2026 году на эти деньги планируется переселить из аварийного жилья 3 626 человек, которые проживают в 159 жилых домах общей площадью 62,0 тысячи квадратных метров.

Всего до конца 2027 года в новые квартиры переедут 6 796 человек, из них 3 913 получат ключи от квартир уже в этом году. За последние семь лет действия программы Югра улучшила жилищные условия для 14 356 семей или 66 тысяч человек. Округ расселил более 1 миллиона квадратных метров аварийного фонда. По этому показателю Югра входит в тройку лидеров среди регионов России.