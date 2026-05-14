Житель югорской деревни Хулимсунт оштрафован на 100 тысяч рублей за прописку мигранта

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Суд Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вынес приговор жителю деревни Хулимсунт. Ему предстоит выплатить 100 тысяч рублей по уголовному делу о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в октябре 2025 года югорчанин фиктивно прописал в своем жилом доме в Хулимсунте иностранца, который в этом доме никогда не проживал. Cуд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Похожий штраф получила и 35-летняя жительница Нефтеюганского района. Она также в своей квартире фиктивно прописала иностранца и фиктивно постановила на учет двух иностранцев по месту пребывания в жилом помещении. Жили мигранты в другом месте.

В отношении женщины были возбуждены уголовные дела. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.