В Югорске с 15 мая ограничат движения транспорта на улице 40 лет Победы

В Югорске с пятницы, 15 мая, в связи с реконструкцией улицы 40 лет Победы временно ограничат движения транспорта. Проезды с улицы во дворы также будут перекрыты. Ограничения продлятся на участке от улицы Железнодорожной до улицы Ленина до окончания дорожных работ.

Администрация города просит водителей заранее спланировать свой маршрут и при необходимости выбрать альтернативные пути проезда.

Добавим, что улица 40 лет Победы имеет ключевое значение для городской инфраструктуры: здесь сосредоточены важнейшие социальные и административные объекты, включая школы, Югорский политехнический колледж, супермаркеты и здание городской администрации.

Работы будут идти не один месяц. Сперва специалисты «Северавтодора» заменят изношенные инженерные сети, чтобы позже избежать необходимости дополнительных раскопок. На отрезке от улицы Железнодорожной до Попова обновят дорожное полотно, отремонтируют тротуары и модернизируют систему уличного освещения. На участке от Попова до политехнического колледжа проложат новую асфальтированную дорогу.

Кроме улицы 40 лет Победы, в Югорске отремонтируют улицы Попова, Железнодорожную и Арантурскую.