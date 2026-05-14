Два случая попытки дачи взятки сотрудникам ДПС пресечены в Нижневартовском районе

Фото: Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

За один день сотрудникам Госавтоинспекции из Нижневартовского района водители дважды пытались дать взятку, несмотря на предупреждения об уголовной ответственности.

Так, на 23 м километре автодороги Нижневартовск – Радужный патруль остановили самоходную погрузочную машину, за рулем которой находился 32 летний житель Башкортостана. Мужчина предъявил инспекторам поддельное водительское удостоверение тракториста машиниста. Когда полицейские заметили подмену, водитель предложил инспектору ДПС взятку. Полицейский отказался, тогда водитель через открытое окно пассажирской двери служебного автомобиля передал инспектору книжку по руководству и техническому обслуживанию, внутри которой находились 20 000 рублей. Полицейский тут же сообщил об этом в отдел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу», а также возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Через пять километров на этой же дороге экипаж остановил Toyota Camry, за рулем которой находился житель Нижневартовска 1986 года рождения. Желая избежать административной ответственности на нарушения ПДД, мужчина решил откупиться. Несмотря на предупреждение полицейского об уголовной ответственности о дача взятки, водитель передал инспекторам документ, удостоверяющий личность, в котором были вложены 5 000 рублей.

Точно также информация была передана в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество».