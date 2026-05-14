Студента из Ханты-Мансийска мошенники убедили перевести за границу семейные сбережения

В полицию Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обратилась 43-летняя женщина, которая заявила, что ее 18-летнего сына развели мошенники. Они заставили студента, который учится в Ханты-Мансийске, показать по видео свою квартиру и выманили 165 тысяч рублей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, все началось с того, что мошенники позвонили парню и заявили, что его сестра оформила доставку на его имя. Для получения посылки потребовали назвать код из СМС сообщения. Затем аферисты выдали себя за силовиков. Через мессенджер они убедили юношу, что его личные данные скомпрометированы и на его имя якобы оформлены доверенности и кредитные заявки. Вскоре студента вынудили записывать видео с указанием своего местоположения. Потом парень приехал в Белоярский по требованию звонивших и по видеозвонку показал содержимое квартиры, включая шкафы и ящики.

Обнаружив 165 000 рублей наличными, мошенники заявили, что деньги нужно проверить, и убедили его перевести их почтовым переводом на указанный им счет, который принадлежал жителю ближнего зарубежья.

После перевода денег связь со студентом прекратилась. Возбуждено уголовное дело.