НовостиПроисшествия14 мая 2026 9:43

В Пыть-Яхе жильцам двухэтажного дома, где ураган сорвал крышу, выплатят по 15 тысяч рублей

Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Инцидент произошел 10 мая в микрорайоне Пионерный города Пыть-Яха. Тогда мощный ураган сорвал крышу к двухэтажного деревянного старого многоквартирного дома №35. Власти сразу же ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. На место выехал прокурор.

Жильцам оперативно предоставили помещение для временного размещения и организовали горячее питание. Теперь пострадавшим муниципалитет выплатит по 15 тысяч рублей. Об этом в соцсетях сообщил глава Пыть-Яха Сергей Елишев.

- Жители пострадавшего дома имеют право на получение единовременной материальной помощи на каждого проживающего члена семьи. Ее размер составляет 15 675 рублей на одного человека. Для оформления выплаты необходимо обратиться в отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной обороны администрации города Пыть-Яха по адресу: 2 мкр, д. 25, кабинет №6. При себе необходимо иметь удостоверяющие документы. Заявление пишется собственноручно, – заявил Сергей Елишев.

В настоящее время мэрия, управляющая компания и подрядчик решают вопросы по ликвидации последствий стихии.