Югорчанин купил за копейки в Казахстане старый автокран и теперь должен 21 млн рублей утильсбора

На сайте Авито продают более молодой автокран за 850 тысяч рублей

В 2021 году предприниматель из Нягани купил в Казахстане очень древний автокран, но на ходу. Спецтехника 1991 года выпуска была привезена в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. Спустя пять лет мужчина получил от суда решение о взыскании утильсбора почти на 21 миллион рублей за эту машину. При этом даже сегодня на популярном сайте объявлений подобная модель автокрана 1995 года выпуска продается от 850 тысяч рублей.

Няганский городской суд вынес решение о взыскании с жителя города Нягани в пользу Тюменской таможни 20 847 530,63 рублей, из которых: утилизационный сбор -

16 473 750 рублей и пени за просрочку уплаты сбора - 4 373 780,63 рублей, сообщается в пресс-службе суда.

Утилизационный сбор был начислен за ввезенный в марте 2021 года колесный кран TADANO TR250M, 1991 года выпуска, в связи с неуплатой сбора при первичном оформлении.