В Советском районе Югры Toyota Land Cruiser 200 слетел с дороги и пострадали 2 человека

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло на 421 километре автомобильной дороги «Югра» в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 13 мая.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 17:40 40-летний водитель за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser 200 не учел техническое состояние автомобиля, не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет, где машина еще и перевернулась.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

В результате ДТП водитель и 43-летний пассажир получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Югре за сутки произошло 2 ДТП с пострадавшими, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 ребенок.